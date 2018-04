Nyheter

Frøyatunnelen er stengt, og ambulanse og brannvesen har rykket ut. Meldingen går på at en bilist skal ha fått illebefinnende nede i tunnelen, opplyser vakthavende ved brann-og redningstjenesten, like før klokka 16.

Politiet opplyser klokka 16:12 at det er en person med brystsmerter som får behandling av helsepersonell like sør for tunnelen på hittersida, og at vei og tunnel er stengt for å gi helsepersonellet arbeidsplass.