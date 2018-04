- Avslaget bygget på feil forståelse av sakens faktum

Nyheter

I oktober sa forvaltningsutvalget i Frøya nei til å gi dispensasjon fra kommunenplanen, slik at Harald Krogstad kan etablere hummeroppdrett i et område ved Kya.

Avslaget ble gjort med henvisning til uttalelse fra Frøya og Hitra fiskarlag, som går sterkt imot en slik etablering. De viser at en hummerstillatelse vil sette store begrensninger på det frie fisket i området, da det kun vil være lov å fiske med bunnredskaper etter avtale med konsesjonsahaveren.

Krogstad har klaget på avslaget. Han mener vedtaket er bygget på feil forståelse av faktum, da tiltaket "ikke vil medføre store restriksjoner for fiskeriinteressene i et stort havområde". Han hevder at fiskeriinteressene ikke er store.

"I klagers eiertid (ca. 17 år) har bare to fiskere gjort nytte av området og da til krabbefiske. De to nærmer seg pensjonsalder, og det er usikkert om yngre krefter vil komme til" skriver han i klagen.

Fiskarlaget har levert tilsvar til klagen, og der kvier deg seg ikke for å svare med samme mynt:

"Det må vel også nevnes at søker begynner å nå pensjonsalderen, hvis han allerede ikke er det."

Fiskarlaget hevder at Krogstads beskrivelse ikke lenger stemmer.

" i dag så er ikke det riktig, det er to personer i 40- års alderen. I tillegg så er det tre garnbåter som drifter etter lyr. Det foregår også taretråling i området, skriver fiskarlaget.

Forvaltningsutvalget behandlet klagesaken i siste møtet, og valgte også denne gangen å støtte seg til fiskarlaget, og dermed avslå klagen.