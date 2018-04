Dette lurer folk på om skattemeldingen

Nyheter

Det er for tiden stor pågang hos Skatteetaten. Mange tar kontakt med spørsmål om skattemeldingen. Skatteetaten har samlet sammen de åtte vanligste spørsmålene de får – og gitt svar på dem.

4. april fikk nesten fem millioner lønnsmottakere og pensjonister anledning til å se sin forhåndsutfylte skattemelding. Frem mot innleveringsfristen 30. april er det opp til hver enkelt å sjekke at opplysningene er korrekte og sørge for at skattemeldingen blir ferdigutfylt.

- Vi merker helt klart at det er mange flere som tar kontakt i disse dager. Dette tyder på at de fleste ønsker å gjøre det riktig og betale riktig skatt. Det varierer hva folk lurer på, men det er noen tema som går igjen. Det er mye som handler om fradrag, bolig og eiendom - og spørsmål som angår næringsdrivende spesielt, sier Randi Johnsen, underdirektør for Skatteopplysningen i Trondheim.

Dette er noen av de vanligste spørsmålene som stilles om skattemeldingen:

Jeg har fått skattemelding for næringsdrivende; hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning?

Svar: Det er ikke mulig for Skatteetaten å beregne skatt før vi har mottatt nødvendige opplysninger. I dette tilfellet vil vi vite om du har hatt næringsinntekt, og eventuelt hvor stor næringsinntekt du har hatt. Næringsdrivende må selv rapportere dette innen 31. mai.

Her får du en oversikt over ulike grunner til at skatten din ikke er beregnet.

Hvorfor må jeg levere skattemeldingen når det ikke var aktivitet i bedriften min i fjor?

Svar: Alle næringsdrivende må levere skattemeldingen, selv om de ikke gjør endringer, og de må levere elektronisk. Skatteetaten vet ikke om det har vært aktivitet i din bedrift i 2017, og vi må derfor få disse opplysningene fra deg. Når det ikke har vært aktivitet i din bedrift, skal du levere skattemeldingen for næringsdrivende med en tom næringsoppgave (næringsoppgave 1, RF-1175).

Jeg har en BSU-konto (boligsparing for ungdom) men jeg kan ikke se i skattemeldingen at dette er innrapportert fra banken. Hva gjør jeg?

Svar: Grunnet en feil vises ikke opplysninger om BSU på skattemeldingen for enkelte næringsdrivende. Vi har imidlertid opplysningene som bankene har innrapportert, og dette vil derfor bli korrekt på det endelige skatteoppgjøret. Du trenger derfor ikke å gjøre noe.

Hvordan beregner dere boligverdien?

Svar: Først og fremst er det verdt å merke seg forskjellen mellom boligverdi og formuesverdi. Boligverdi er en estimert markedsverdi for boligen. Skatteetaten beregner boligverdien basert på SSBs statistiske opplysninger om solgte boliger i samme område. Formuesverdien, post 4.3.2 i skattemeldingen, er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For 2017 og 2018 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og til 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen og er basert på de boligopplysningene du har rapportert til Skatteetaten.

Hvis formuesverdien ikke står oppført i skattemeldingen din, må du fylle ut manglende opplysninger i post 4.3.2 og beregne formuesverdi.

Hvordan endrer jeg kontonummeret som skatt til gode utbetales til?

Svar: Hvis fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å bruke ikke er registrert, må du ringe skatteoppkreveren i kommunen din. Skatteoppkreveren har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til en uke før skatteoppgjøret.

Les mer om utbetaling her.

Hvordan søker jeg om skattebegrensning?

Svar: Tidligere måtte du skrive dette inn i post 5.0, men denne posten er fjernet. Fra og med i år skal du bruke post 1.5.12 for å søke om skattebegrensning.

Her kan du sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om skattebegrensning.

Jeg har gjeld sammen med ektefelle/samboer. Hvordan fører jeg dette opp i skattemeldingen?

Svar: Hvis du har gjeld sammen med ektefelle kan dere fordele gjelden og gjeldsrentene dere imellom i post 1.3.0. Hvis du har gjeld sammen med samboer må dere fordele gjeld og gjeldsrenter mellom dere dersom dere begge står som ansvarlige for lånet. Det er altså stor forskjell på hva samboere og ektefeller må og kan gjøre.

Legg også merke til at du ikke trenger å levere vedlegg med disse opplysningene. Vi spør etter dokumentasjon hvis vi trenger det.

Les mer om fordeling av gjeld her.

Hvorfor er feriepengene mine tatt med i skattemeldingen?

Svar: Feriepenger er trekkfrie når de utbetales, men de er ikke skattefrie. De er en del av skattegrunnlaget og må derfor stå i skattemeldingen.

Er her for å hjelpe deg

Det er fortsatt noen dager før fristen for å levere skattemeldingen går ut. Du finner mye god hjelp på skatteetaten.no, som for eksempel videoer, veivisere, fradragskalkulator og steg-for-steg-verktøy. Er du fortsatt i tvil kan du kontakte Skatteetaten på chat, Facebook og telefon (800 80 000).

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. Næringsdrivende må levere uansett, og de må levere elektronisk.