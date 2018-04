Her planlegges inntil 40 boliger

Nyheter

Helge Stranden fikk i august forhåndsaksept til å starte regulering av et større boligfelt på Sjønhalsen. Dette skjedde etter at administrasjonen i Frøya kommune hadde frarådet et slikt arbeid, da det bryter med kommunens overordnede arealplan. Men lokalpolitikerne vedtok å gi aksept. Nå har planprogrammet vært ute på høring, og forvaltningsutvalget vedtok i siste møte å godkjenne dette.

- De må finne løsninger. Hvis ikke stopper de utviklingen på Frøya Mens utbyggerne og grunneiere trykker på for å få bygge ut nye områder, sitter Frøya kommune med et planverk som ikke tillater utbygging på de ønskede områdene. Utbygger Helge Gåsø mener kommunen må finne løsningene.

Tegningen viser rammene for området som skal reguleres. Planområdet er på ca 55 daa til boligformål med tilhørende areal til lek, grønnstruktur og infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av inntil 40 boenheter, fordelt på frittliggende eneboliger og flermannsboliger.