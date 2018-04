Lastebil kjørte av veien

Nyheter

En lastebil har kjørt ut av veien i Barmfjorden, og står med bakenden så vidt ut i veien.

Et vitne på stedet forteller at det går greit å komme seg forbi, men at bilister senker farten før de kjører forbi.

Politiet har fått tips om utforkjøringen og er på vei til stedet, forteller en politibetjent ved lensmannskontoret.

- Vi vet ikke nøyaktig hvor det er eller om det skaper problemer for trafikken, men vi drar ut for å se nå, sier betjenten klokken 08.45.

Fylkesveien ble litt over kl. 9 stengt for en kort periode i forbindelse med at en bergingsbil skulle dra lastebilen inn på veien igjen.

Uhellet skjedde ved Hitralaks på Sveneset i Barmfjorden.