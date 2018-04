Vil åpne ny barnehageavdeling i mai

Nyheter

Oppvekstsjef Gunn Annlaug Røstad orienterte i formannskapsmøtet i begynnelsen av mars om ståa i Fillan barnehage. Der kom det frem at antallet barnehageunger hade økt mer enn forventet og at 12 småbarn står på venteliste til våren, som til nå har fått plass i andre barnehager. Hun fortalte også at kommunen kjører 3-4 unger i taxi fordi foreldrene ikke har mulighet til å frakte dem til andre barnehager.

Røstad foreslo derfor å åpne en småbarnsavdeling som har stått tom siden den nye Fillan barnehage sto ferdig i fjor vår.

Til kommende formannskapsmøte legger hun frem et forslag om at den tomme småbarnsavdelingen åpnes 28. mai, med fire småbarnsplasser, før den utvides til 12 småbarnsplasser i midten av august.

Oppvekstkomiteen har allerede stemt positivt til forslaget. Saken skal endelig behandles i kommunestyret.