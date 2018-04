Møt mystiske og skrekkinngytende skapninger på museet

Nyheter

En gang i tiden var sjømonstre en naturlig del av kart og naturhistoriske beretninger. For sjøfolk var de like virkelig som hav og fjell, og ute i bølgene kunne de risikere å møte skrekkinngytende og farlige uhyrer. Det mangeøyde havsvinet spredte skrekk rundt Island, monstre med lysende øyne raste i bølgene ved Norskekysten og utenfor Bergen risikerte man å bli angrepet av sjøormen, som spiste kalver og griser hele.

28. april er det dags for et nytt lørdagstreff ved Kystmuseet og denne gang kommer historiker, professor og forfatter Erling Sandmo til Fillan. Sandmo har forfattet boka "Uhyrlig" etter å ha studert kart og litteratur fra Nasjonalarkivet. Han skal gi en innføring i monstre som folk tidligere trodde hersket i havet, hva de representerte i folketroen og hvordan de til slutt forsvant ned i dypet for godt.