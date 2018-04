- Vi ble i en kort periode ble «lurt» av dette selskapet

Nyheter

Både Hitra og Frøya kommuner har brukt penger på Det norske kartselskapet, som står i sterkt søkelys etter VGs avsløringer de siste ukene. I går avslørte VG hvordan Det Norske Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg. Og i dag skriver avisa om flere kommunale ledere som føler seg lurt gjennom det de beskriver som spekulative og pågående salgsmetoder.

I årene fra 2012 til 2015 skal Det Norske Kartselskapet ha fakturert tjenester til omlag 200 kommuner og fylkeskommuner for tilsaemmen 7,5 millioner kroner. I VGs oversikt står det at Frøya kommune betalte ut 24.240 kroner og Hitra kommune 6.928 kroner. Snillfjord kommune har ikke blitt fakturert av selskapet

Virksomhetsleder Renate Loktu Sandvik i Frøya kommune sier til avisa at de kjøpte tjenester fra kartselskapet etter en feiltakelse og at de ikke har fått noe ut av kartselskapet sine tjenester.



– For Frøya kommune så er det sterkt beklagelig at vi i en kort periode ble «lurt» av dette selskapet, sier Loktu Sandvik til VG.