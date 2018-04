Kristofers kritikerroste teaterstykke blir satt opp her lokalt

Nyheter

Kristofer Grønskag var tidligere i år nominert til Ibsenprisen for teaterstykket "Å telle til null". Den unge dramatikeren fra Frøya har gjort seg bemerket med flere av sine skuespill i både inn- og utland, og nå skal omsider en av hans forestillinger fremføres i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Frøya kulturskoles teatergruppe "Blanke ark" består av aktører mellom 14 til 19 år og det er de som skal fremføre "Å telle til null" lørdag 5.mai. Elevene har øvt i 1,5 år til dette, forteller kulturskolens rektor, Toril Antonsen Aae.

"Å telle til null" ble opprinnelig skrevet for teaterfestivalen "Den unge scenen" i 2016 og handler om unge mennesker som finner ut hvem de er - og kan være, i lykketyranniet som omgir dem. Man blir kjent med ungdom på ulike stadier i livet sitt. Noen med en plan, andre uten, mens forestillingen telles ned.

I følge kulturskolen er dette den første gangen at et av Grønskags teaterstykker settes opp på Frøya. Forestillingen passer for ungdommer og voksne.

Klassekampen skriver i en omtale av stykket i 2017 at "Grønskag er den mest spela dramatikeren i Norge denne våren, og ikkje utan grunn, for dette er ein eksepsjonelt god tekst». Stykket har blitt oversatt til flere språk.

Frøya kulturskole feirer forøvrig 30 år i år. Dette blir deres første av flere jubileumsforestillinger i 2018.