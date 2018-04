Nyheter

- Jeg ble kjempeoverrasket, for dette hadde jeg ikke forventet, sier Lill Krutvik, butikksjef i Coop Marked Nordskag like etter hun har mottatt prisen for Årets Butikk 2017.

Prisen for Årets Butikk tildeles den Coop Marked-butikken med best nøkkeltall for 2017, og kriteriene butikkene vurderes på er blant annet omsetningsutvikling og kundetilfredshet.

Coop Marked Nordskag scorer godt over kjedesnittet på disse nøkkeltallene. Årets butikk deles ut i to kategorier; for butikker under 12 millioner kroner i omsetning og for butikker med over 12 millioner kroner i omsetning. Coop Marked Nordskag vant sistnevnte kategori.

- Denne prisen går til alle de ansatte ved Coop Marked Nordskag. De er virkelig en fantastisk gjeng som fortjener all mulig skryt for jobben de gjør for våre kunder, sier Krutvik.

Driftssjef i Coop Orkla Møre, Olav Jermstad, er full av lovord om Coop Marknad Nordskag.

- Det er alltid en glede å komme på besøk til butikken. Det ser jeg at også kundene syns, for de smiler alltid når de går inn i butikken. De ansatte står på og byr på seg selv, så denne prisen er veldig fortjent, sier han.

Viktig nærbutikk

Ingjerd Vestengen, kjededirektør i Coop Prix, Coop Marked og Matkroken, forteller at Coop Marked er viktige nærbutikker i distrikts-Norge.

– Det er viktig å anerkjenne den jobben de ansatte i Coop Marked gjør for å skape så flotte butikker for kundene våre, som også er våre eiere. Det er mange butikker som gjør det bra, og da er det ekstra stort å vinne en pris som denne. Coop Marked Nordskag har gjort det svært bra det siste året, og kan blant annet vise til en omsetningsvekst på 4 % fra 2016 til 2017 og kundene svarer i ulike kundeundersøkelser at de er meget godt fornøyd med butikken.

16 millioner

Coop Marked Nordskag kan skilte med 220 kvadratmeter salgsareal og en forventet omsetning i 2018 på 16,2 millioner kroner. Butikken har 11 ansatte fordelt på 4,8 årsverk, og eies av Coop Orkla Møre.