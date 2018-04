To priser til coopen på Nordskaget

Nyheter

Under en Coop-samling i Oslo onsdag kveld mottok nærbutikken på Nordskaget to priser for sine resultater i 2017.

- Vi er så stolt og rørt over å kunne fortelle dere at vi på Coop Marked Nordskag i kveld har mottatt, ikke bare en, men to(!!) priser for et fantastisk resultat for 2017, skriver Coop Marked Nordskag på sin facebookside.

Den ene prisen er på beste Coop Marked-butikk i sin omsetningsklasse for hele landet. Den andre var som regionvinner i Midt- og Nord-Norge.

- Dette er stort! Og dette er på grunn av at dere støtter opp om oss og gir oss muligheter til å jobbe hardt for å oppnå slike resultater, skriver Coop Marked Nordskag til sine kunder.