Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune behandlet i siste møte en søknad fra Frøya kommune. Denne gikk på at kommunen ønsker å gi seg selv dispensasjon fra strandsoneloven, og fra kravet om at det må utformes reguleringsplan. De to tiltakene som skal gjennomføres er å flytte den gamle skolestua på Sistranda ned til bygdatunet ved Sistranda kystbarnehage, og å bygge en midlertidig anleggsvei for å kunne frakte skolestua på plass.

Forvaltningutvalget sa ja til begge tiltakene.