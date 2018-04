Hvordan kan ekstremisme forebygges?

Nyheter

Utdanningsforbundet Hitra inviterer torsdag alle sine medlemmer og medlemmer fra Frøya og Snillfjord lokallag til kinovisning av dokumentaren "Hatets Vugge". Etter filmen blir det paneldebatt om forebygging av ekstremisme.

Leder i Utdanningsforbundet Hitra, Oddbjørn Larsen, opplyser at Sebastian Klein fra Falstadsenteret og Dembra (demokatisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) kommer for å delta i debatten.

- I tillegg har vi også invitert lokale representanter, legger Larsen til.

Om filmen

“Hva har skjedd med Hellas?” undrer filmskaper Håvard Bustnes i begynnelsen av denne filmen.

De siste årene har vårt inntrykk av dette landet med solfylte strender og vennlige mennesker blitt overskygget av politiske ideologier som er skremmende nær nazismen. Med mange fremtredende medlemmer av det høyreekstreme partiet Golden Dawn nå i fengsel, overtar en datter, en kone og en mor styringen - alle tre medievante nok til å unngå forsnakkelser under intervjuer.

Men, mens de regelmessig stopper intervjuene for å sikre at det gikk slik de ønsker, lar Bustnes bare kamera gå. Det resulterende materialet, supplert med arkivopptak, gir ikke rom for tvil om dette politiske partiets alarmerende ståsted, og avslører en stadig bredere kløft mellom klare fakta og politisk spill. Selv om det er frustrerende at kvinnene er så ubøyelige i sine synspunkter, illustrerer det hvordan å bære skylapper kan forderve et helt samfunn.

Visningen skjer ved Hitra kino torsdag 26. april kl. 18.00