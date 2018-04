Årets 17. mai program er klart

Nyheter

Programmet for nasjonaldagsfeiringa på Sistranda er nå klart og følger i stor grad tradisjonen.

Folketoget stiller opp på Siholmen på formiddagen for å marsjere mot torget.

Rekkefølgen i toget er i år slik:

Ordfører

Flaggbærere fra Sistranda skole

Formannskapet

Frøya skolekorps

Nesset barnehage

Sistranda skole

Dyrøy oppvekstsenter

Rabben barnehage

Sistranda kystbarnehage

Nordskag oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter

Lag og organisasjoner med egen fane

På torget skal programmet ledes av varaordfører Pål Terje Bekken. Underholdninga her besørges av blant andre Sistranda Mannskor, Frøya skolekorps og Frøya kulturskole, og det blir selvsagt taler. Tale for dagen er det ordfører Berit Flåmo som står for, og også russepresidentene Vilde Johansen og Joakim Skarshaug skal på talerstolen. Før det like selvsagt blir allsang av "Ja, vi elsker".

Det blir også program ved Frøya Sykehjem og festgudstjeneste i Sletta kirke.

17. maikomiteen i Frøya består i år av ordfører Berit Flåmo (leder), Mona Skarsvåg (koordinator), Håvard Dyrø, Toril Antonsen Aae, Olav Raanes og Knut Arne Strømøy.