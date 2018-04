Dette betyr det om russen har dorull, kondom, Playboy, gavepapir, Lego eller rektors signatur hengende i lua

Nyheter

Rødruss 2018 ved Guri Kunna videregående skole skolested Hitra tar i bruk hele 93 knuteregler nå når russetida formelt er igang fra kommende helg.

Så hvis - eller rettere sagt når - du ser en russ med noe dinglende fra russelua, så kan du gå ut fra at vedkommende har utført noe av dette:

§1// KJÆRLIGHET PÅ PINNE: Lever dine russekort så tar noen dem med til sykehusets barneavdeling (dette fordi det er snakk om strenge hygieneregler) minst 20 stk.

§2// KRAFTTAK MOT KREFT MINIBØSSE: Delta på innsamlingsaksjonen Krafttak Mot Kreft

§3// AMNESTYLOGO: Fest ”NEI er NEI. Voldtekt= sex uten samtykke”- strykemerket på russebuksen/ dressen din

§4// SIGNERT KVITTERING (av medrussen): Spander mat fra Taverna (f.eks.) på en medruss.

§5// GULLPINNE : Bade i sjøen før 1. April

§6// SHERIFFSTJERNE: Kyss en politimann/dame på kinnet

§7// LEKEPISTOL: Leke James Bond en hel skoledag (snike seg inntil vegger osv)

§8// DITT RUSSEKORT: Spis et av russekortene dine, alt skal ned.

§9// TRUSE: Gå uten truse en hel skoledag

§10// BONBON PUPP: Flash puppene for en i russens hovedstyre

§11// SMUKK: Spring gjennom en barneskole mens de har friminutt uten å gi ut russekort

§12// KLAMTEST: Ha sex med 7 forskjellig personer på 7 dager, en hver dag

§13// EN TOM DORULL: Ha sex på skolen

§14// KONDOM: Kjøp en pakke kondomer i butikken og fortell kassadama planene dine for kvelden- i detalj.

§15// PLAYBOY KANIN: Kyss en ginger, brunette og blondine av motsatt kjønn på samme dag

§16// KONGLE: Ha sikker sex i skogen

§17// LEGO POLITI : Ta en politibetjent av motsatt kjønn på rumpen

§18// PAPIRET: Spis en hel cheeseburger i ett jafs

§19// LYKKETROLL: La alt hår gro og vokse fritt gjennom hele russetiden

§20// UÅPNET KONDOM: Ikke ha sex gjennom hele russetiden

§21// PAPPBIT FRA FROKOSTBLANDING: Start morgenen med frokostblanding blandet med øl/vin eller cider i stedet for melk.

§22// KORS: Si ”halleluja” til alt læreren sier en hel skoletime

§23// ANTIBAC-EMBALASJE: Sjekk deg for kjønnssykdommer i russetiden

§24// RUSSEKORTET TIL MEDRUSSEN: Vær slaven til en medruss en hel skoledag.

§25// BOKBIND: Vær aktiv i en hel førsteklasse-time (VGS)

§26// SOLOKORK: Vær edru gjennom hele russetiden.

§27// PEACEMERKE: Hold deg unna vold og oppfordre til ikke-vold gjennom hele russetiden

§28// ”L”: Sett en ”L” (for øvelseskjøring) bak på en offentlig tjenestebil (politi, ambulanse, brann)

§29// EN LEPOMADE: Få signaturen og mobilnummeret til 10 personer du har klint med på samme kveld.

§30// PLASTER : Krabb fra Hitra VGS opp til Hitra Torget, på alle fire

§31// ET KAKELYS: Vær på skolen hver dag i russetiden.(skolelys)

§32// GRÅPAPIR: Ha en opptreden på minst fem minutter på lærerværelset i lunsjen (dans, sang o.l.)

§33// TAUSTUMP: Lag matpakke med favorittpålegget ditt til rektor på skolen din.

§34// GODTERILEPPE: Kline med et medlem av russens hovedstyre (spør om lov først)

§35// RØDT PAPPHJERTE: Skriv et A-4 siders kjærlighetsbrev til et medlem av russestyret

§36// BIT AV GAVEPAPIR: Feir bursdagen til en lærer (læreren trenger ikke å ha bursdag)

§37// SHAMPOOETIKETT : Gå inn i en matvarebutikk kun iført håndkle/morgenkåpe og tøfler, spør etter shampoo og balsam (undertøy er lov så lenge det ikke vises)

§38// TRE KNUTER PÅ TRÅDEN: Kjøp den største burgermenyen med drikke, på McDonalds/ Burger King til en uteligger.

§39// SMILEY: Dra på gamlehjemmet og vær der og gjør de glade (f.eks. gi klemmer, spille spill, ta de med på tur hvis det er fint vær). Hver kreativ!

§40// LEKEBIL: Snakk Petter Solberg- engelsk en hel skoletime

§41// EPLEBIT: Spis litt av et eple og plasser det så på kateteret til læreren, skyld på medrussen øverst i høyre hjørnet i klasserommet.

§42/HASHTAG I LUA: Ta bilden med en i russestyret og post det på instagram med hashtagen #russ18gkvgs

§43// KRITT: Overnatte i hagen til en lærer.

§44// KASSALAPP: Hjelpe en gammel person med å pakke poser på butikken, for så å tilby deg å kjøre han/henne hjem

§45// MINUSTEGN I PAPP: Svar feil på alle spørsmål fra læreren en hel dag, samtidig skal du være aktiv i timene.

§46// LEGOFIGUR: Spander is på en hel barnehageavdeling

§47// FILTERET: Stjel røyk fra en i førsteklasse, knekk røyken og si at tobakk er usunt, bli sint på vedkommende fordi han røyker og fortell om de eventuelle konsekvensene røyking kan ha.

§48// KOPI AV SERTIFIKAT: Kjør inn på polet på trehjulssykkel/sparkesykkel eller leketraktor for så spørre de ansatte etter en styrepils, begynn å ”gråt” og kjør skuffet ut om de sier nei.

§49// SORT SEIGMANN: Klemme 100 personer på en time.

§50// GUL POST-IT-LAPP MED SIGNATUR TIL BUTIKKANSATT: Vær utstillingsdukke i et butikkvindu i en klesbutikk i 15 minutter, ikke rør deg

§51//VANNBALLONG: Ha vannkrig med en førsteklasse (VGS)

§52// SKARP SVING SKILT: Dans sving med læreren foran klassen

§53// MUNNBIND: Ikke snakk en hel skoledag (08.00-14.30)

§54// PLASTFOLIE: Surr plastfolie rundt bilen(e) til en eller flere av lærerne dine.

§55// BIT AV BLEIEN: Spis sjokoladepudding fra en bleie i all offentlighet

§56// KNUTE PÅ TRÅDEN: Se på porno i timen med maksimum lydstyrke, helt til læreren griper inn.

§57// BIT AV KARTONGEN: Drikk 3 liter HEL- melk på 45 min

§58// TO KNUTER PÅ TRÅDEN: Sitt en time i et tre ved skolens område før skolestart

§59//BINDERS: Engasjert undervise minst ti førsteklassinger (VGS) i et ekstremt perverst tema i ti minutter. Forbered deg god og bruke gjerne digitale hjelpemidler som PowerPoint

§60// ROSA POST-IT-LAPP: Gå naken under russebuksen en hel skoledag med en A4 lapp på ryggen der du informerer om at du går kommando under russebuksen.

§61// REKTORENS SIGNATUR: Ha seksualundervisning til en klasse med medruss fra en annen skole (f.eks. Frøya, i Trondheim osv.)

§62// BIT FRA BRØDPOSEN: Gå med brød som sko en hel skoledag

§63//MINI-SVERD: Gå ut i full sverdkamp midt i timen, må vare i to minutter. (NB: ekte sverd er ikke lov)

§64// KONDOM: Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk.

§65// HUBBA-BUBBA PAPIRET: Ha en hel pakke Hubba-bubba i munnen i en hel skoletime og samtidig vær aktiv.

§66// BIT AV STRØMPEBUKSE: Kidnapp en pult i et klasserom med folk, med strømpebukse over hodet.

§67// GUL STRIMMELLAPP: Skriv fine beskjeder og putt de under vindusviskerne på minst ti biler på en parkeringsplass. (skal se ut som en bot)

§68// KORKEN: Ha med en flaske vann og skol for fedrelandet hvert mente minutt i en skoletime.

§69// EN KNUTE PÅ TRÅDEN: Bruk russebukse/dress i en hel gymtime

§70// TO KNUTER PÅ TRÅDEN: Slå opp med en fremmede på gata i 60 sekunder, med innlevelse og begrunnelse.

§71// TEIP- ELLER TAUBIT: Gå bundet eller teipet sammen to og to en hel skoledag, både armer og ben

§72// JÆVELHORN: Surr inn en første-/andreklassing (VGS) i plastfolie/teip og plasser vedkommende der du føler for det. (Vær snill!)

§73//REFLEKS: Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i en 50-sone.

§74// TAMPONG: Putt to tamponger i hver munnvik og drikk en halvliter.

§75//VINKORK: Drikk en flaske vin på 20 minutter, minimum 75 cl

§76// ØLKORK: Drikk en hel 0.33l mens du tisser

§77// SKJEEN TIL EN GODMORGEN- YOGHURT: Om morgenen, legg deg i sengen til moren og/ eller faren til en medruss, legg deg så i skje for å så vekke dem og takke for gårsdagen .

§78//EN KNUTE PÅ TRÅDEN: 24 timer (86 400 sekunder) uten å sove

§79// GUL POST-IT LAPPE MED LÆRERENS SIGNATUR: Ha date med en fra skolens ledelse i kantina, med roser og levende lys er en selvfølge

§80// BIT AV SKILTET: Sitt sammen med medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står: ”en tut, en sup!”

§81// SIGNATUREN TIL FORELDEREN: Be om sextips fra moren/ faren til en medruss

§82// SEIGMANN/DAME: Dusje og skifte i garderoben til det motsatte kjønn etter endt gymtime

§83// BLAD FRA ET TRE: Camp utenfor skolen

§84// GLIDEMIDDEL I LITEN POSE: Ha seksualundervisning til en klasse på ungdomsskolen (8.-10. Trinn)

§85// EN KNUTE PÅ TRÅDEN: Vær våken 72 timer i strekk

§86// KONDOM MED UNDERSKRIFT FRA EN TILSKUER: Ha entusiastisk liksom-sex (med klær) i kantina med medruss i tre minutter

§87// MAKARONI: Spis middag med en lærer med hans/hennes familie (maks 2 russ kan delta)

§88// RØD PENN: Før logg fra en sen og vår kveld i russetiden og lever den til norsklæreren for retting.

§89//PLASTKRUS: Reis deg hvert femte minutt i en skoletime og rop ”skål”

§90// Q-TIPS: Sitt under pulten med en finger i øret en hel skoletime.

§91// TO KNUTER PÅ TRÅDEN : Kjør en full første,-/andreklassing hjem til foreldrene (vekk dem hvis de sover) og snakk med de om dine bekymringer for datterens/sønnens alkoholforbruk.

§92//EN KNUTE PÅ TRÅDEN: Ta en rap-battle med en tilfeldig person på gata. Hold på minst ett minutt

§93// TO KNUTER PÅ TRÅDEN: Bli med på en fremmeds handletur. Diskuter med personen om du er uenig i valgene deres, gi gjerne middagstips og hjelp til med pakkingen når handleturen er over.