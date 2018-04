Russedåp i laks og surstrømming

Nyheter

Guri Kunnas rødruss ble fredag høytidelig døpt på torget i Fillan(se bildegalleri over).

Lærerne Ola Vigdal og Kirsti Rønningen ledet seremonien og fikk russen til å avlegge russeløftet med hånda på hjertet.

Så var det tid for dåp, der et fiskekar hadde blitt gjort klar med alskens illeluktende ingredienser. Og om det ikke var nok med hel laks i dåpsvannet, så var det noen som snek seg til og tømte en boks med surstrømming oppi for sikkerhets skyld.

Dermed fikk publikum også ta del i russens luktopplevelse, som nå spredte seg over hele torget.

Da alle hadde fått dynket seg, med hyl og grimaser, var det publikums tur til å hyle, da russen kom løpende med innsausede klær for å få en klem. Da rømte både publikum og lokalavisa i nær panikk vekk fra torget.