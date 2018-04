Satser videre på store norske artistnavn

Nyheter

I en årrekke har Åge og Sambandet holdt fast sommerkonsert ved Knarren brygge.

- Vi har hatt fantastiske opplevelser sammen med dere i mange, mange år. Vi er oppriktig stolte over det vi har skapt her, og det er nok med en god porsjon vemod vi nå takker for oss, skrev Åge Aleksanderen på Facebook i forbindelse med den siste konserten i fjor.

Men Knarren har sikret seg en rekke andre kjente norske artister til å underholde øyværinger, hyttefolk og andre besøkende i Knarrlagsund videre i år.

Siste kveld med gjengen I kveld takker Åge og Sambandet for seg i Knarrlagsundet.

Den 29. juni blir det danseweekend på Knarren brygge.

- Vi har invitert de største av dem alle, Ole Ivars, Gutta fra Scandinavia og Frøyas egne gutter i Carmen til å spille for oss, skriver Knarren i HFkalenderen.

Denne helga blir det også ølseminar, ribturer i havgapet, fisketurer, gåturer rundt Ulvøya med guide og gratis avgift for sine båtgjester (må kjøpe billett) for å nevne noe.

Ettertraktet liveband

14. juli blir det konsert med det ettertraktede livebandet Violet Road. I HFkalenderen skriver arrangøren blant annet følgende om konserten: Med stor musikalitet og et smittsomt humør er det knapt et band i landet som utstråler en større spilleglede enn Violet Road. Nordlendingene har sjarmert seg gjennom landets kriker og kroker de siste årene, og gitt konsertpublikummet fengende popmusikk og gode historier.

Nylig slapp de først smakebit fra sitt sjette album. Låten "Monument" har blant annet blitt listet på P1 og brukt i en NSB-reklame.

Ølfestivalen

CC Cowboys går på scenen fredag 10. august og Hellbillies lørdag 11. august under årets ølfestival i Knarrlagsund.

I tillegg til disse kommer følgende artister til Knarren Kro denne sesongen:

19.mai (pinseaften): Sie Gubba

16.juni: Ketil Stokkan & The Funky Ducks

13. juli: Halvdan Sivertsen

20. juli- 21. juli: Country music weekend: Bandet Harlekin kommer. Det samme gjør Ottar BigHand Johansen og Casino Steel, og de har invitert med seg hitterværing Therese Ulvan som gjesteartist.

Lurer du på hva som skjer på Frøya og Hitra i helga? Sjekk ut HFkalenderen.