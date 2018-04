Fikk inn over tusen bidrag - Małgorzata vant sin kategori

Nyheter

I forbindelse med forlaget Cappelen Damms planlagte utgivelse av nytt læreverk i norsk, satte de igang en nasjonal skrivekonkurranse for elever på ungdomstrinnet.

Konkurransen var delt inn i ti forskjellige kategorier hvor en av de som deltok, Małgorzata Kopaczek-Styczeń i 10. trinn ved Sistranda skole, tok for seg en sammenlikning av to tekster med tema "Helt perfekt?". Alle bidrag i konkurransen ble vurdert av en jury bestående av tre forfattere og en forlagsredaktør. I sin søken etter gode elevtekster fikk Cappelen Damm inn over tusen bidrag, og Małgorzata vant sin kategori.

Juryens begrunnelse går som følger: Denne teksten er den som i størst grad gjør en uavhengig og grundig analyse/tolkning av de to tekstene hver for seg og viser god forståelse for virkemidlene som er aktuelle i to så forskjellige teksttyper. Samtidig evner forfatteren å sammenlikne, å påpeke forskjeller som er knyttet til teksttype og epoke, og å finne likheter i tematikk. Språklig sett viser forfatteren modenhet, bruker relevante fagbegreper og uttrykker selvstendig refleksjon.

Vinnerne får videreutvikle tekstene sine i samarbeid med forlagsredaktøren, og vil bli publisert i Cappelen Damms nye norskverk for ungdomstrinnet, Norsk 8–10.