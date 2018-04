Nyheter

En mann ble fraktet med ambulanse til Orkanger sykehus etter en arbeidsulykke ved Kverva på Frøya mandag formiddag.

- Ulykken skjedde i 10-tiden under arbeid på et uferdig hus. En mann som jobbet for et firma glapp kniven da han skulle kappe et rør, og kjørte kniven rett i låret, forteller Bjørn Handegard, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Mannens tilstand skal være stabil og utenfor fare.

- Arbeidstilsynet er varslet og tar seg av videre oppfølging av saken, sier Handegard.