Hitra historielag lanserer nettside

Nyheter

- Vi registrerer stor interesse for vår egen lokalhistorie. Folk kommer med bilder og vil gjerne dele gamle foto og historier med sambygdingene. Dette er en gylden mulighet for oss i historielaget som kanskje er spesielt interessert i lokalhistorie, sier Svend Sivertsen, leder i laget.

-Vi er avhengig av folks interesse og entusiasme for arbeidet, at så mange som mulig kan bidra med sin historie og låne oss gamle bilder for scanning og bevaring. Bilder vi får låne vil bli levert tilbake, understreker han.

For å få tilgang til gamle bilder og historier ønsker historielaget fortsatt samarbeid med Kystmuseet om grendemøter. Møter der folk kan komme, ta med gamle bilder og kanskje kan de også fortelle en historie i tilknytning. På den måten kan vi formidle kunnskap om små og store hendelser og personligheter som har preget Hitra til å bli slik som vi er i dag.

På den nye nettsiden ønsker historielaget å fortelle om lagets arbeid, om arbeidsoppgaver og oppdrag historielaget har i lokalsamfunnet. Hitra historielag arbeider for å ta vare på de mange historiene og de gamle bildene som tilsammen utgjør en viktig del av vår kultur og felles lokalhistorie.

-I en hverdag med store forandringer og omstillinger, er det blitt enda viktigere å få samlet lokale historier og lokale bilder for kommende generasjoner. De kan altfor fort bli lagt til side og glemt, snart er det ingen som kjenner historien og hvem som er på bildene. På den nye nettsiden www.hitrahistorielag vil historielaget lage en liten, bildebase, bilder og tekst som på en enkel måte kan formidle noe av det vi ikke bør glemme.

Her finner du nettsiden: hitrahistorielag.no