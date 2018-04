Oppdrettsnæringen kan få ny beskatning

Nyheter

Stortingsrepresentanter fra SV har bedt regjeringen om å utrede en innføring av produksjonsavgift på fisk fra oppdrettsnæringen. Det vil oppnå gode resultater, men regjeringen mener det vil være svært uheldig for næringen at det innføres en ny avgift uavhengig av lønnsomhet. Avgiften må betales uavhengig av svingninger i lakseprisene, og kan gjøre produksjonskostnader og investeringer ulønnsomme.

Fellesskapets naturressurser mot godtgjørelse

Regjeringen vil i stedet vurdere å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen i 2020. Definisjonen på grunnrente fra Store norske leksikon er den inntekt man kan få av å eie jord og andre naturressurser som fosser, skog m.m. Den trer klarest fram når grunnen ikke brukes av eieren, men leies bort mot en godtgjørelse.

En eksportsavgift har tidligere blitt vurdert, men ikke blitt foreslått innført. Svakheter ved denne avgiften mener regjeringen også gjør seg gjeldende ved en produksjonsavgift.

Nærings- og fiskeridepartementet skal avholde en auksjon for å tildele nye konsesjoner i havbrukssektoren. Havbrukskonsesjoner gir beskyttet rett til næringsutøvelse og opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente). En overskudds­basert grunnrenteskatt vil innebære at fellesskapet får en andel av grunnrenten i både nye og eksisterende konsesjoner.

- Legger til grunn det NFKK har poengtert hele tiden

I prinsippet kan en grunnrenteskatt sammenlignes med arealavgift, mener Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). Innføring av arealavgift på havbruk har vært NFKK sin flaggsak i over ti år.

- Denne utredningen legger til grunn det NFKK har poengtert hele tiden, nemlig at det ikke er grunnrentebeskatning på eksisterende konsesjoner i dag. Slik sett er dette en innrømmelse og erkjennelse av det NFKK alltid har sagt. Faren er at dette nå bare blir en ny utredning. Vi minner om at det ligger et forslag i Stortinget fra SV som vil være enkelt å innføre, sier styreleder for NFKK og Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

Oppdretter Vibecke Bondø i SalmoNor og Lerøy-direktør Svein Nilsen forteller i et intervju med bransjenettstedet Intrafish at de er skeptiske og sterkt i mot forslaget om grunnrenteskatt. De mener at de allerede betaler avgift gjennom Havbruksfondet, hvor penger fordeles ut fra hvor store lokaliteter oppdrettsnæringen beslaglegger i de ulike kommunene. De poengterer også at oppdrettselskapene legger igjen store verdier i lokalsamfunnene der de driver.