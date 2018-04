Vil innføre ballongforbud på 17.mai, venter reaksjoner

Nyheter

Flere kommuner i Norge har innført forbud mot helium-fylte ballonger i forbindelse med 17.mai-feiringa. Nå vil også ordføreren og rådmannen i Hitra at Hitra kommunen også innfører et slikt forbud på nasjonaldagen. Bakgrunnen er todelt; helium er blitt et knapphetsgode på kloden og enkelte ballonger havner i naturen som søppel.

Det er ordføreren som har bedt rådmannen om å forberede for formannskapet en sak der ballong-forbudet behandles. Inntill et forbud eventuelt er vedtatt, vil rådmannen at 17.mai-komiteene blir oppfordret til ikke å tillate slike ballonger.

- Gassballonger som selges i forbindelse med feiring av f.eks. 17. mai ender ofte på avveie og havner i naturen. Med bakgrunn i det man ser av plastforurensing rundt omkring på Hitra, og de anstrengelser man har med å rydde, vil det være på sin plass å markere vilje til å redusere kildene til slik forurensing. I tillegg er helium som ballongene fylles med et knapphetsgode som bør brukes til andre ting, som forskning og medisin, skriver rådmannen i sin vurdering.

Dersom et forbudsvedtak får flertall, venter man reaksjoner.

- Slike tiltak kan provosere, fremstå som symbolpolitikk og som utslag av moralisme. Dersom man mener alvor med å redusere plast i naturen er det nødvendig å skape holdningsendringer og økt oppmerksomhet på slike områder. Ikke minst er barn på Hitra gjennom deltakelse i aksjoner mot plastforurensing opplyste om farene ved slik forurensing. Forbud mot heliumballonger rammer i første rekke barnas feiring av 17. mai. Barn er tilpasningsdyktige og vil forstå hensynet bak forbudet om de får det forklart på en god måte, skriver rådmannen.