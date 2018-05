Benyttet tradisjonell vårdugnad til å delta i bankens ryddeaksjon

Nyheter

Glørstad og omegn Velforening arrangerte søndag sin tradisjonelle ryddedugnad for 12. året på rad.

- Vi bruker å sette av den siste søndagen i april til å rydde langs veien fra Eid til Kjølsøya, og i fjærene rundt oss, forteller leder i velforeningen, Linn Hammernes.

Hun legger til at de i anledning årets vårdugnad benyttet anledningen til å delta i Sparebank1s ryddeaksjon i Midt-Norge, hvor banken gir 100 kroner i støtte for hver søppelsekk som fylles.

I år deltok det 30 personer, og velforeninga på Glørstad var godt fornøyde med deltakelse og ikke minst innsatsen. I løpet av de vel to timene dugnaden varte, ble det fylt over tjue sekker med søppel. Dugnadsryddingen ble avsluttet med kaffe, vafler og saft.

Har dere bilder fra årets ryddeaksjon?

Send dem gjerne inn til lokalavisa Hitra-Frøya på post@hitra-froya.no