Felles OPP-tur til Hitras høyeste topp

Nyheter

Søndag 6.mai arrangerer Hitra turlag fellestur til Hitras høyeste topp. Turen er en del av Trondhjem turistforenings turkonsept OPP24 som går ut på å besøke de høyeste toppene i hver kommune i Sør-Trøndelag, og en kjentmannspost i Hitras egen Kjentmannsprøve.

Hitra turlag opplyser via HFkalenderen at turen går i kuppert terreng, på smal sti over lyngterreng og berg. Det blir korte pauser underveis, med matpause på toppen. Det antas at turen tar omtrent seks timer. Turen starter i fra anvist parkeringsplass i Svankild og turleder for dagen er Erling Svankild.

Med sine 345 meter over havet, er Mørkdalstuva det høyeste punktet på Hitra og ligger i kanten av naturvernområdet Havmyran. Det lokale turlaget oppfordrer folk til å huske å kle seg etter været og ta med godt med mat i sekken.