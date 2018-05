- Fikk vondt i magen av å være med på det

Nyheter

Halgeir Hammer (V) hadde ombestemt seg da saken kom til kommunestyret. Men flertallet godtok endringene som gjør at det kan bygges ett leilighetsbygg til i det nye boligområdet.

Kystplan har utformet en reguleringsendring på Helge Gåsøs boligfelt på Sørnessa på Hammarvika. Det er lagt inn flere endringer, men det punktet som har fått naboer til å reagere, går på at to eneboligtomter slås sammen, for at det kan bygges nok ett leilighetsbygg. Det er i den opprinnelige planen plass for to slike bygg, og disse er nå under utbygging.

Et enstemmig forvaltningsutvalg anbefalte at reguleringsendringene skulle godkjennes. Men Halgeir Hammer (V) hadde ombestemt seg da saken kom til kommunestyret i dag, torsdag.

- Jeg var med på vedtaket i forvaltningsutvalget, men fikk umiddelbart vondt i magen for det. Her er det snakk om at folk som skal bygge i boligfeltet, og folk som bor i rundt, får noe annet enn de var forespeilet, sa Hammer.

Men han fikk ikke flertallet med seg i kommunestyret. Kun tre personer stemte imot punktet om å slå sammen tomtene. Det var ved siden av Halgeir Hammer, Harald Aursøy (V) og Arne Ervik (Ap).

Geir Meland (Ap) ble kjent innhabil, da han bor i boligfeltet.