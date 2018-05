Fra nedleggingstruet til utbyggingsklar

Nyheter

Dyrøy oppvekstsenters framtid har vært tema flere ganger det siste tiåret. I 2012 foreslo daværende rådmann Ole Henrik Fjørstad å legge ned skolen, men dette forslaget ble strøket da skoleplanen skulle behandles politisk.

Det har også vært uro rundt oppvekststenteret senere, blant da det ble foreslått å midlertidig legge ned barnehagen, og flytte ungene til Nesset. Dette ble også nedstemt av politikerne, etter sterke reaksjoner fra foreldregruppa og lokalsamfunnet på Dyrøya.

I den nye skolebruksplanen, som ble vedtatt i fjor, er det vedtatt at det skal satser på Dyrøy oppvekststenter, og at det skal brukes penger på både rehabilitering og utbygging.

I dag (torsdag) gjorde Frøya kommunestyre vedtaket om at det skal bygges et nybygg på 500 kvadrat med barnehage, musikkrom og personalavdeling, og at det som byggetrinn 2 skal gjøres en ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.

Hele utbyggingen er stipulert til å koste 28 millioner kroner.

Det er ønsket byggestart på nybygget til sommeren/tidlig høst, med ferdigstilling 1. april 2019. Ombyggingen av den gamle skolen er beregnet å starte når nybygget er klart, og skal være ferdig desember 2019.