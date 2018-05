Ungdommene inviterer til workshop om Sentrumsparken

Nyheter

Hitra ungdomsråd (HUR) er det offentlige organet som representerer ungdommen i kommunen. I neste uke skal de holde en workshop i forbindelse med den nye sentrumsparken som skal bygges i Fillan.

- Her ønsker vi å få inn forslag til hva grusplassen mellom hotellet og mediehuset kan brukes til, til glede for ungdommen. Workshopen finner sted på Hitra bibliotek tirsdag 8.mai og vi ønsker alle vel møtt, opplyser HUR i en pressemelding.

Det er mulig å kontakte HUR med spørsmål eller andre henvendelser via deres Facebook-side.

Hitra ungdomsråd benytter også anledningen til å oppfordre alle unge til å sende inn saker de vil HUR skal ta opp.

- Ungdomsrådet har makt til å få til en god del som kommer ungdommen til gode, og står for eksempel bak Ungdomsbasen i Fillan. I tillegg til medlemma i HUR, er alle interesserte velkommen til å møte opp som tilskuere på møtene våre.

Da lokalavisa nylig omtalte Sentrumsparken, tok vi også en prat med folk i sentrum om hva de kan tenke seg på grusplassen. Her er det folk svarte: