Gir morgendagens "Oda´er" mulighet til å oppleve årets oppsetning

Nyheter

"Oda fra havet" har mange støttespillere. Det være seg enkeltpersoner, bedrifter og det offentlige, som tror på og ser samfunnsnytten av et spel som forteller trøndersk kysthistorie.

- De er vi helt avhengige av skal vi få satt opp "Oda fra havet" og i år har vi fått med oss en støttespiller som ønsker å gjøre noe mer enn å støtte oss økonomisk, opplyser spel-ledelsen i ei pressemelding.

Gir bort 75 billetter

TrønderEnergi ønsker å gi morgendagens «Oda´er» (begge kjønn) en mulighet til å oppleve årets oppsetning og gir bort 75 billetter til elever ved Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya og Hitra. Onsdag i neste uke vil kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi, Bengt Eidem, samt skuespiller og en av hovedrollene i årets oppsetning, Erlend Haga, besøke skolen og overrekke gaven.

- Vil gjerne ha med en sløyescene! Med familie fra Hemnskjela og erfaringer fra lakseslakteri kan Evy Kasseth Røsten relatere til hovedrollen.

- Historien om Oda er en historie om å ta ansvar for seg selv og sin egen fremtid. Ansvar er en av TrønderEnergi sine kjerneverdier, og det å bidra til å bevisstgjøre ungdommen på ansvaret de har både for seg selv, sine omgivelser og regionen vi er en del av, ser vi på som et flott tiltak, sier Bengt Eidem i TrønderEnergi.

- Øyregionen er en region i vekst og er en region som er svært viktig for Trøndelag. Med det følger det både store muligheter og stort ansvar for ungdommen. I tillegg er endringstakten stor i dagens samfunn, og med det også usikkerhetsbildet. Dette utfordrer hver enkelt av oss, og Oda-historien gir ei god ramme for oss alle til å reflektere rundt dette.