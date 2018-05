Kari vil ta med seg hitterværingene til fjells

Nyheter

Hitra Turlag ønsker nå å invitere hitterværinger på tur til Trollheimen. Turen finner sted St. Hans-helga, 22–24. juni.

- Vi har selvsagt mange flotte turmuligheter her på Hitra, men for oss som bor ute på kysten, kan det også være spennende å se hva fjellet har å by på, mener Kari Raaket i turlaget.

Derfor vil turlaget nå introdusere turglade hitterværinger for Trollheimen.

Turen arrangeres i samarbeid med Trondhjems Turistforening, og turfølget fra Hitra vil bli ledet av en erfaren guide.

Turen

Fredag kveld kjører man til Jølhaugen ved Nerskogen hvor man starter turen inn til Jøldalshytta. Denne fotturen tar en times tid. På hytta blir det middag og overnatting.

Lørdag fortsetter turen mot Trollheimshytta. Etter en marsj på om lag fem timer vil det her smake godt med middag og ei god seng.

Jøldalshytta og Trollheims-hytta er for øvrig to av de tre betjente turisthyttene i den populære turklassikeren "Trekanten i Trollheimen".

Søndagen settes kursen mot utgangspunktet, hvor man anslagsvis vil være framme etter om lag seks timers marsj.

- Overkommelig tur

- Dette er en overkommelig tur for de fleste. Og vi vil ta godt med pauser, lover Raaket.

Hitra Turlag har bestilt 12 overnattingsplasser med frokost og middag på de to nevnte hyttene.

- Derfor må interesserte melde seg på forhånd. Dersom vi ikke fyller kvoten, vil de ledige plassene gå til andre utenfor Hitra.

Kari kan røpe at flere allerede har bestilt plass, så det er ingen grunn til å vente dersom du er interessert. Påmelding skjer Kari Raaket (976 17 415) i Hitra Turlag