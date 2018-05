Sterk soloprestasjon, strafferedning og mål på overtid

Nyheter

Fotball 5.divisjon herrer

Frøya-Nidaros 2-2 (0-1)

Frøya FK hadde fredag kveld besøk av motstander Nidaros i Frøya storhall. Herrelagets nye trener Martin Berge forteller at de var veldig usikre foran dagens kamp fordi laget manglet mange sentrale spillere.

- Vi starter kampen som de to foregående kampene med et baklengsmål midtveis i første omgang.

Berge forteller videre at Nidaros kjører hele første omgang og at Frøyalaget er heldige som slipper unna med at motstander kun har ett mål i deres favør til pause.

Henter inn to mål

- Vi har noen få kontringsforsøk, men kommer ikke til de store sjansene. Vi forsvarer oss heltemodige, til pause står det 0-1, sier Berge. I andre omgang er frøyværingene mer med i kampen og hjemmelaget får noen brukbare sjanser, men Nidaros øker til 0-2.

Frøyværingene nekter å gi seg for det, og Kris Gaasø reduserer til 1-2 etter en fantastisk sterk soloprestasjon midtveis i andre omgang, forteller treneren.

- Etter det klarer vi ikke å sette noe stort press på Nidaros, men de kommer heller ikke til mange sjanser.

På tampen av kampen får Nidaros straffe, med Fredrik Årvik redder på fantastisk vis. På overtid får Frøya frispark fra midtstreken og Andreas Måsøval slår ballen rett i mål, oppsummerer Berge.

- En utrolig god innsats av alle sammen og en stor takk til publikum. I dag må vi trekke fram keeper Fredrik Årvik som holder oss inne i kampen med noen fantastiske redninger.

Frøya startet årets sesong med seier over KIL/Hemne. Deretter røk de på et stortap mot Orkanger forrige mandag. Nå har de også spilt uavgjort, og får med seg ett poeng videre.