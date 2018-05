Havmerd-etterligning skal produsere laks helt andre steder enn på Frohavet

Nyheter

SalMar-inspirert rigg skal åpne havbasert lakseoppdrett i Kina.

Shandong Wanzefeng Fishery fikk fredag levert en fullt nedsenkbar havmerd, kalt «Deep Blue No 1», ved verftet Wuchang Shipbuilding Industry. Det er det samme verftet som bygde Salmars havmerd "Ocean farm 1".

Det rapporterer det regjeringskontrollerte nyhetsbyrået Xinhua, ifølge South China Morning Post.

50.000 kubikkmeter

Det 35 meter høye buret vil bli plassert i Gulehavet, cirka 130 nautiske mil øst for millionbyen Rizhao.

Ifølge Wang Yu, leder av designeren Hubei Marine Engineering Equipment Research Institute, har buret et volum på 50.000 kubikkmeter og vil kunne produsere «cirka 1.500 tonn laks per sesong».

– Dens posisjon under vann kan justeres fra fire til 50 meter for å sikre den beste temperaturen for laksen, sa Wang under lanseringen i Qingdao.

Statsstøttet satsing

Det er det første forsøket på å sette opp en havmerd i Kina – og flere kan følge. Statseide Xinhua estimerer at Gulehavet kan støtte en industri på over 100 milliarder yuan (126 milliarder kroner).

Viselandbruksminister Yu Kangzhen uttalte at oppdrett i åpent hav er naturlig for å lette presset på kystnært fiskeri. Han sa videre at det nye buret markerte starten på det skiftet.

Kina konsumerer cirka 70.000 tonn laks årlig, hvorav den overveldende majoriteten er importert.