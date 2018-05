Brukte ti millioner mer enn de skulle

Nyheter

- Hva hvis vi ikke hadde hatt dette overskuddet, ellers, spurte Kristin Reppe Storø (Ap)

Under dagens presentasjon av kommunens årsregnskap i Frøya formannskap, ble teknisk etat et tema som skilte seg ut. For i et regnskap som viser et totalt overskudd på 23 millioner, og god budsjettkontroll både innen helse og oppvekst, står teknisk med et overforbruk på over 10 millioner.

Økonomisjef Thomas Sandvik listet opp de ulike områdene det var avvik på, som lønn (1 mill), Energiforbruk (1,5), kommunale avgifter (1 mill), administrative tjenester (1,5 mill) og vedlikehold (1 mill). I tillegg var det sviktende inntekter på byggesaker og på såkalt VAR (vann, avløp og renovasjon), og økte utgifter på brannutrykninger.

- Vi har ikke fått noen sak om budsjettjustering i løpet av året. Dette er kritikkverdig, fortsatte Kristin Reppe Storø.

-Teknisk er en vanskelig materie, og det er mye som skjer. Og en del av dette - som svikten på VAR - ble ikke synlig før seint på året, sa økonomisjefen.

- Jeg vil stille spørsmål om det er gjort godt nok budsjettarbeid for teknisk de siste årene, sa Arvid Hammernes (V), som selv jobber i teknisk etat.