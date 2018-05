Nyheter

- Det har vært tema i mange kommuner, og vi ser at flere nå sier nei til heliumsballonger. Det er økt oppmerksomhet rundt forurensning, og at heliumsballonger er farlig, sa ordfører Berit Flåmo under orienteringsrunden i dagens formannskap.

Hun ville vite hvordan resten av formannskapet stilte seg, og da samtlige samtykket ble det vedtatt at Frøya kommune sier nei til heliumsballonger.