Har trent ekstra gjennom hele skoleåret

Elever fra Vg2 studiespesialisering ved Guri Kunna videregående skole, skolested Hitra, har dette skoleåret deltatt i et treningsprosjekt.

- Prosjektet er folkehelse-rettet og i samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital. Elevene har i tillegg til ordinær kroppsøving, trent en time ekstra i uka gjennom hele skoleåret, forklarer kontaktlærer Astrid Mortensvik.

Hun forteller videre at de i en periode har brukt Fitbit-klokker som registerer puls, søvn og aktivitetsnivå gjennom døgnet. Klassen har også blitt testet og målt tre ganger underveis i prosjektet.

Trent med Play Pulse

Astrid Mortensvik tilføyer at prosjektet har bestått av ei yrkesfaggruppe ved skolested Frøya som har trent med Playpulse.

- Jeg synes spinning er fryktelig kjedelig. Ideen var å bruke underholdningen i et spill i en treningssetting, for å få det beste fra to verdener. Når man spiller dette så tenker man ikke på at man beveger seg. Men når man går av sykkelen kan man være helt utslitt, fortalte utvikleren Kristoffer Hagen til lokalavisa HF da “Playpulse” ble lansert på Frøya i fjor.