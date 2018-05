Heder til trofaste arbeidstakere

Nyheter

Tirsdag var seks pensjonister invitert til kommunestyresalen på Frøya. Her ble de tildelt KS-nåla for minst 25 års arbeid i kommunen. Ordfører Berit Flåmo kunne fortelle at hun både har vært på opplæring hos, og senere vært sjefen, til flere av de som nå ble takket for sin mangeårige innsats.

Hjelpepleierne Else Marie Hammervik og Liv Unni Hermansen har jobbet sammen på Frøya sykehjem, hvor de var med på å bygge opp miljøavdelingen i sin tid. Liv Berge Gaarden har også hatt sin jobb i pleie- og omsorg, men som sykepleier i hjemmetjenesten.

Unni Nygård har nylig pensjonert seg etter 29 år som resepsjonist ved legekontoret.

Åse Bakksæter fikk 39 år som lærer i frøyaskolen før hun pensjonerte seg. Hun var lærer på Titran, og senere på Nordskaget.

Den eneste mannen som fikk KS-nåla denne gangen var Jan Otto Fredagsvik, som har vært både lærer, ordfører, prosjektleder og de siste årene seniorkonsulent i kommunen. Trekker man fra den perioden han satt på Stortinget, har han likevel 44 års tjeneste i kommunen.