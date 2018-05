Ryddet en kilometer strand

Nyheter

Frøya Turlag fikk i helga ryddet ca en kilometer på nordsiden av Storfjorden.

- Etter tre timer innsats var vi rimelig slitne av det tunge arbeidet, forteller leder i turlaget, Gunhild Riiber.

Heldigvis slapp dugnadsgjengen regnet, siden det begynte å klarne da de startet på opprydningsarbeidet

Riiber retter en stor takk til medhjelperne.

- Vi er så takknemlige for at Måsøval fiskeoppdrett hjelper oss med å krane søpla i land og over til en container. De skal samtidig ta med det elevene fra Nabeita samlet mandag siste uke.

Men først skal det ryddes helt innerst i fjorden, og ryddes i flere forsøplede bukter som Johan Solstad har tipset om.

- Vi tar kanskje neste dugnad med utgangspunkt på Bua, og reiser innover i fjorden med båt. Kanskje noen av fritidsbolig-eierne med båt vil hjelpe til også, undrer Gunhild Riiber.