Banken sender stafettpinnen videre

Sparebank1 SMN bruker å gi støtte til almennyttige formål. Denne våren har de i tillegg satt i gang en større plastdugnad i Midt-Norge. Ansatte ved bankens lokale avdelinger på Frøya og Hitra var i den forbindelse på søppelrydding utenfor Mausund i forrige uke. Med var også konserndirektør Rolf Jarle Brøske og prosjektleder Siri Borthen Flatås i Sparebank1 SMN. Video fra ryddingen deres kan du se øverst i denne nettsaken.

Gjengen fra Mausund feltstasjon var allerede i gang med søppelryddingen, da resten ankom Skogsøy. Det hadde ikke gått mange minuttene før de bankansatte hadde fylt de første sekkene, og alle lot seg sjokkere over mengden avfall.

- Vi har brukt en halv arbeidsdag på å være med og rydde på Mausund. Nå håper vi inderlig at andre store bedrifter på Hitra og Frøya vil gjøre det samme. Vi sender stafettpinnen videre til Salmar, oppfordret Rolf Jarle Brøske etter at banken var ferdig for dagen.