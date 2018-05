- Kom deg ut og spring eller gå på lørdag

Nyheter

Assisterende rådmann i Hitra kommune, Harald M. Hatle, vil ønske arrangørene av Hitraløpet til lykke med arrangementet kommende lørdag. Samtidig kommer han med en oppfordring til alle som er på eller i nærheten av Hitra denne dagen:

- Ta noen timer avbrekk på lørdag og delta i Hitraløpet. Ut og gå eller spring!

- Det gir god mosjon, sosialt samvær og bidrar til at både du og kommunen oppnår bedre helse. God helse gir gode dager både helg og virke. Så har vi blitt fortalt at det vanker gavepremie på noen heldige og at deler av inntektene går til kreftomsorgen, sier Hatle.

Også mange andre, både foreninger og bedrifter, har de siste ukene utfordret hverandre om å stille på Hitraløpet. Her er noen eksempler: