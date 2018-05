Rådmannen går for ny barneskole på Sistranda

Nyheter

En arbeidsgruppe har utarbeidet en såkalt funksjonsanalyse for hvordan skolesituasjonen på Sistranda skal løses for framtida. Utgangspunktet var å utrede en ny 1-4 skole med barnehage.

Nå legges denne analysen fram for behandling, i første omgang i kommunens driftsutvalg. Her innstiller rådmannen på at det på sikt bygges en ny 1-7 skole på Sistranda, og at dagens Sistranda skole omorganiseres til ren ungdomskole.

Med utgangspunkt i dagens opptaksområde for Sistranda skole, vil skolen, slik det også fremgår av den nylig reviderte skolebruksplanen, ikke ha kapasitet til forventet elevtallsøkning. På kort sikt skyldes dette skolens arealutforming som gir mangel på hensiktsmessige areal for opplæring. Dersom barnetallsutviklingen fortsetter som nå, vil skolen på sikt bli for liten, selv om det skulle foretas en vesentlig ombygging av nåværende bygningsmasse.

Rådmannen mener at det derfor allerede nå bør planlegges for utvidet skolekapasitet. Dette kan skje både ved tilleggsareal til skolen kombinert med omfattende rehabilitering av dagens skole, og/eller ved nybygg. Funksjonsanalysens belysning av arealutforming med basis i pedagogiske og organisatoriske forutsetninger for en hensiktsmessig skole, samt tilrettelegging for et godt og stort nok uteområde, tilsier sannsynligvis at det bør bygges nytt.

Dersom det skal bygges en 1-4 skole, bør den planlegges som et første trinn av en 1-7 skole, altså med en planløsning som kan gjøre en slik endring på en kostnadseffektiv måte, står det i saksframlegget.