- Vi er glad for at vi fant en kjøper med lokal tilknytning

Investeringsfirmaet KI Investeringsselskap AS (tidligere Knarrlagsund Invest) går inn som ny eier i reholdsselskapet Senior Service AS på Frøya. Det forteller selskapene i en pressemelding. Senior Service ble etablert av Rutt Sund på Frøya tilbake i 2003 og har i dag åtte ansatte innen alle typer renhold, kantinedrift og annen service til private og bedriftskunder.

Dagens eier Sund forteller at hun ønsker å trappe ned.

- Vi er glad for at vi fant en kjøper med lokal tilkytning som vil ta over selskapet og drive det videre til det beste for våre kunder og ansatte, sier Sund i pressemeldinga.

Investeringsselskapet er allerede inne i renholdsbransjen i øyregionen. Som lokalavisa tidligere har omtalt, opprettet selskapet i fjor høst KI Renholdsservice. Planen er at Senior Service skal drives som et selvstendig selskap videre under KI Renholdsservice.

- Rutt vil være med i prosessen videre og bistå slik at vi kan videreføre både den kvaliteten og opprettholde de kontraktene som Senior Service har, sier daglig leder Grethe Andersen i KI Renholdsservice.

Eierskiftet gjelder fra 1. juli.