Inviterer til opplevelsesrik busstur

Nyheter

Hitra Frivilligsentral og Folkeakademiet Hitra vil sammen ta med seg øyværingene på busstur til Innherred for å vise fram Den Gyldne Omvei. Veien går gjennom vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune med mat, kunst- og kulturopplevelser underveis.

Spennende møter

Reisen langs den Gyldne Omvei byr på mange spennende møter. Først ute på besøksrunden er Munkeby Herberge, en liten avstikker fra E6’en ved Levanger. Gården ligger ved pilegrimsleden, mellom ruinene av Munkeby kloster og det nye Munkeby Mariakloster.

Her finnes spor etter både bronsealder og vikingtid. Midt i alt dette finner du Munkeby Søndre, gården som byr på en oppdagelsesreise gjennom århundrene. De har nettopp restaurert låven, og her får reisefølget servert en god lunsj.

Nils Aas

Neste stopp er Nils Aas Kunstverksted, Muustrøparken, Galleri Mitsel og Straumen sentrum.

Nils Aas Kunstverksted er et museum for billedhoggeren Nils Aas som ble født på Inderøy. Kunstverkstedet ligger i nærheten av hans barndomshjem i Straumen. I galleriet vises det vekslende utstillinger av samtidskunst innenfor bilde og skulptur.

Kunstverkstedet ble åpnet i 1996 med «Bauta» av Nils Aas sentralt plassert i bygget.

Muustrøparken, like ved Nils Aas Kunstverksted, er en skulpturpark med 11 skulpturer av Nils Aas. Her er det flott å vandre langs elven og over Muusbrua fra 1816.

Idyllisk miljø

I Straumen ligger det lokale butikker i et idyllisk miljø. I et av de eldste husa ligger Galleri Mitsel. Her lages og selges glasskunst, keramikk, håndfarget garn og akvareller.

Det blir også anledning til å stikke innom Jostu og Marens bakeri. Jostu har en fargerik og spennende gavebutikk med eget lysverksted. Over gangen hos Marens bakeri lages det kaker og brød som smaker.

Muligheter for en bunadsprat blir det hos Bunadsaum – en familiebedrift som siden 1938 har produsert Nord-Trønderbunadene.

I deres verksted og utsalgssted fører de alt du trenger til bunaden. Her finner du også bedriftens utstilling av tidligere og dagens bunader.

Kulturlandskap

Rundturen på den Gyldne Omvei avsluttes på Øyna, som ligger på et storslått utsiktsplatå ovenfor Sakshaug. Herfra kan man la blikket hvile over et vakkert kulturlandskap, mens du spiser god kortreist mat.

Dagsturen er planlagt mandag 28. mai, og forutsetter at tilstrekkelig antall personer melder seg på til Frviilligsentralen.