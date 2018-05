Nyheter

12. april ble konkursboet i E.Grytvik Snekkerservice på Hammarvika registrert i Brønnøysundregistrene. Da klarte ikke firmaet å drive videre etter flere tiår i snekkerbransjen her lokalt. Advokat Jon Reidar Aae er oppnevnt som bostyrer.

Daglig leder i tidligere E.Grytvik Snekkerservice, Håkon Grytvik, forteller nå om konkursen i firmaet som faren Edvin i sin tid startet.

- Årsakene til at vi valgte å slå oss konkurs er nok mange, men i all hovedsak dreier det seg om dårlig inntjening på flere store prosjekter og lav inntjening på mindre prosjekter pga bl.a mangelfull prosjektstyring. Det var et motvillig valg, men det måtte gjøres, skriver firmaet på sin Facebook-side.

Her forteller Håkon Grytvik også at et nytt firma allerede er startet på tuftene av det gamle. Firmaet heter nå Grytvik Snekkerservice. Her er Håkon Grytvik både daglig leder og styreleder.

- Heldigvis kunne de fleste av våre ansatte gå over i ny jobb kort tid etter konkursen! I tillegg var det få av våre kunder og leverandører som ble berørt av nedleggelsen. Før støvet etter konkursen hadde lagt seg valgte Håkon, Marcin og en knippe av våre betrodde underleverandører å starte opp Grytvik Snekkerservice igjen. Den største forandringen dere som kunder vil merke er nytt organisasjonsnummer. Alt i alt har det vært en ryddig og ærlig konkurs, forklarer Håkon Grytvik og sier snekkerne er klare for en frisk start.

Full fart med rehabilitering Da Håkon Grytvik startet i farens firma som lærling for fem år siden, var de fire snekkere. Nå leder han et firma med 15 mann, som for øyeblikket har åtte forskjellige rehabilteringsjobber.

I fjor vår laget lokalavisa en reportasje med E.Grytvik Snekkerservice. Da fortalte Håkon Grytvik om en stor og rask vekst.

- Det er en enorm aktivitet her ute. Og jeg tror det kommer til å vare en god stund. Da vi bestemte oss for å vokse, begynte vi å støvsuge for rehabiliteringsjobber. Det ble fort veldig mye å gjøre. Vi har en avtale med IF Skadeforssikring i bunnen, så når vi får forsikringsoppdrag må dette prioriteres.Men vi har tatt de muligheten vi har fått, og har hatt en formidabel vekst der siste året, sa Håkon Grytvik. For fem år siden kom han inn i farens firma som lærling, og det ble etablert AS. Da var de fire snekkere. I fjor var de 15 ansatte.