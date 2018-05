Også de minste kan ta i et tak for stranda og miljøet

Nyheter

Fredag markerte Strand barnehage Strandryddedagen 2018. Rundt 40 barn og elleve voksne ved sto klare nede på brygga utenfor barnehagen og ventet på Lerøy, som stilte opp med båt for å frakte oss fra barnehagen og over til Aunøya.

Etter en spennende båttur med sightseeing rundt lakseanlegget hvor vi fikk se laksen, gikk vi i land på Aunøya. Været var fint, og både voksne og barn plukket masse søppel. Det var mye plast og taustumper som var vanskelig å få opp fra tanget, likevel klarte vi å fylle mange sekker med søppel.

Midt på dagen fikk vi oss en god matpause med laks fra Lerøy som vi grillet.

De minste tok seg en lur på verandaen etter matpausen, mens resten av gjengen fortsatte med ryddingen.

Vi hadde en givende og minnerik dag i barnehagens nærmiljø. Vi takker Lerøy for å stille opp med båt og grillmat, samt at de tok søpla for oss i etterkant.

På vegne av barnehagen,

Lise Kristine Rønning