Send inn dine egne 17.mai-bilder. Og se andres bilder her

Nyheter

Lokalavisa ønsker alle øyværinger i alle grender på Hitra og Frøya en riktig fin 17.mai-feiring. Vi oppfordrer samtidig alle til å dele bilder fra sin grend og feiring.

På HFtorget.no har vi nå gjort klart for innsending av 17.mai-bilder. Klikk på "nytt innlegg", last opp et bilde eller flere samt en enkel beskrivelse av hvor det er tatt. Og vips! får hele øyregionen se hvordan det er hos dere i dag.

Tjenesten er gratis.

Snarvei til 17.mai-hilsningene her

Vi minner også om at HFtorget også har gratis gratulasjoner og gratis annonsering av kjøp/salg av ting og tang (gjelder privatpersoner).