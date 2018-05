Får ettergodkjent tilbygg og uthus

Nyheter

Elsa K Mellemsæther har søkt om ettergodkjenning av to tiltak gjort på hennes fritidseiendom i Stiksdalen på Hitra. Hun skriver i søknaden at tilbygget på hytta ble gjort mens hennes mann fortsatt levde, for 6-7 år siden, men kan ikke finne byggetillatelsen. Et uisolert uthus på 15 kvadrat ble bygget for to år siden. "Alle sa at jeg trengte ikke å søke om det. Handlet derfor i god tro".

I forbindelse med at fritidseiendommen skal selges, ønsker hun å få papirene i orden.

Administrasjonen i Hitra konkluderer med at tiltakene krever dispensasjon, da de ligger i LNF-område og innen 50 meters avstand fra vassdrag.

Men de konkluderer med at tilbygg og uthus ikke bidrar til noen ytterligere privatisering av starndsonen i området, eller har betydning for friluftslivet. De anbefalte at det ble gitt dispensasjon, noe en enstemmig teknisk komite også gjorde.