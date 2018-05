Langt, folketett og høylydt tog gjennom Fillan

Nyheter

17.mai-toget gjennom Fillan var av det skikkelig lange slaget i år. Og skoleklassene hadde tydeligvis øvd godt på sine hurrarop og heiarop, for det var liv og god stemning langt bakover i rekkene. Toget var anført av lensmann Arild Sollie og ordfører Ole L. Haugen i front, før skoleklasser, foreldre og et stort antall andre gjester.

Toget fulgte den tradisjonelle ruta. Etter gudstjeneste i Fillan kirke, startet toget i Kjerkbakkan og gikk opp via kystmuseet, omsorgsboligene på Blåfjell. Ved Øytun gjorde toget et stopp og Strand SeniorBrass spilte for beboerne, før man fortsatte til Helsetunet. Her ble nasjonalsangen avspilt, før folk samlet seg i en festpyntet Hitrahallen.

Her hadde 4.klasse stelt i stand et stort arrangement, med bord dekket til rundt 600 personer. Salen var velfylt og i tillegg valgte noen å bruke tribunene til sitteplass til kaffe, kaker, is og brus. Og selvsagt både utendørs leker og underholdning fra scenen.