Jordras stenger vei i Snillfjord - ingen hus eller mennesker skal være i fare

Nyheter

Statens vegvesen og politiet jobber i natt ved Storvika vest for Slørdal i Snillfjord etter at et jordras har gått over fylkesvei 305. Ifølge politiet har deler av veien også rast ut.

- Det skal ikke være fare for hus eller mennesker og ingen er savnet, opplyser politiets operasjonsleder klokka 00:48 natt til lørdag.

Det jobbet nå for å sperre av området.

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder at veien er stengt.

Statens vegvesen varslet i forrige uke at de også holder kystnære områder under oppsikt med tanke på flom- og skredfare, holdes også kysten under oppsikt disse dagene. Kystnære strøk som Snillfjord, Hitra og Frøya er også tidligere rammet av jordskred og geologene frykter det kan skje igjen.

Det er varsel på gult nivå på flom- og jordskredvarsel både i Oppdal, på Dovre, på Røros, i Rennebu og i Tydal. Og det er gult varsel på flomnivå i de samme kommunene, samt i store deler av Innherred, Namdalen og i kyststrøkene, fortalte Statens vegvesen.