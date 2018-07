Fryktet brann, viste seg å være bål

Nyheter

Hitra-Frøya skrev i 22:30-tiden på fredag om at Politiet ble varslet om kraftig røyk fra Kya utenfor Frøya. Politiet kan lørdag ettermiddag fortelle at det fort viste seg å dreie om en bålbrann startet av beboende på øya.

- Vi kom i kontakt med de det gjaldt, og det virket som at de ikke forsto at det de holdt på med kunne virke alarmerende. Vi lå saken relativt fort til side, forteller operasjonsleder til lokalavisa.