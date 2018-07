Mann pågrepet og siktet i stikkskade-saken

Nyheter

Politiet melder i ettermiddag at en mann er arrestert i forbindelse med at en mann i morges ble funnet skadet i magen.

- Saken er i øyeblikket under etterforskning. Avhør av den skadde gjenstår. En mann sitter i arresten i påvente av avhør, opplyser politiets operasjonsleder i 17-tida.

Avhøret av den pågrepne startet i kveld. Klokka 22 forteller etterforskningsleder Per Christian Stokke til Hitra-Frøya at de har grunn til å mistenke at den arresterte har noe med hendelsen å gjøre og har siktet ham for forholdet.

Bakgrunnen er etter det lokalavisa forstår opplysninger som er gitt av fornærmede og vitner.

- Vi har foretatt én pågripelse. Han sitter i avhør nå. Etterforskninga pågår for fullt og avhør av fornærmede og vitner vil forsette i morgen, sier Stokke til lokalavisa.

Stikkskader trolig utført med kniv

Den pågrepne er ifølge adressa.no en mann i 30-årene. Jourhavende jurist Tove Røddesnes i Trøndelag politidistrikt sier til avisa at mannens skader trolig er påført med kniv.

- Det er ikke et familiært forhold mellom de to, det skal være et vennskapsforhold. Begge var i beruset tilstand da det skjedde, sier Røddesnes til adressa.no.

Har undersøkt flere steder

Politiet har utover søndagen undersøkt flere adresser, både på Frøya og Hitra, i forbindelse med at en mann ble funnet med skader i mageregionen i dag tidlig.

Politiets operasjonsleder fortalte ved 14-tida at krimteknikere var på vei til Hitra og Frøya for undersøkelse av 2-3 områder.

- Fornærmede skal i avhør i løpet av søndag ettermiddag så fort han blir i stand til dette. Vi har imidlertid hatt inn flere på avhør fra både Hitra og Frøya uten at det har gitt noe særlig resultat, fortalte operasjonsleder.

Klokka 17 forteller operasjonsleder at krimteknikere utfører åstedsarbeid.

Uklart hendelsesforløp

- Foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som har skjedd og hvem som eventuelt har gjort hva, sa politiet søndag ettermiddag. Dette gjentar Stokke nå i kveld:

- Det er ingen nye pågripelser og det er ikke trukket noen konklusjoner, sier Stokke.

- Tekniske undersøkelser fra ulike steder vil fortsette fordi vi tror det er interessant for etterforskninga.

- Jeg ringte 113 tvert En bil trillet inn i Gunnar Egils parkerte taxi. Ut veltet et skadd mann.

Politiet bevæpnet seg

Det var drosjesjåfør Gunnar Egil Kvernø i Frøya taxi som varslet nødetatene om at en mann virket betydelig skadet i morges.

Dette var opptakten til at politiet sendte bevæpnet politi i jakt på en eller flere gjerningspersoner. Mannen i bilen er fløyet til St. Olavs Hospital med skader i mageregionen. Det er ikke kjent hvor alvorlig skadene er, men de skal ikke være livstruende.