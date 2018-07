Tror de involverte har slåss, men er usikker på hvor

Nyheter

Politiet tror foranledninga til knivstikkinga søndag var et slagsmål utendørs. Men fortsatt er man usikre på hvor dette skal ha skjedd.

- Foreløpig tyder våre undersøkelser på at det har vært et slagsmål, men vi er usikre på nøyaktig sted. Vi antar knivstikkinga har skjedd utendørs på Frøya et eller annet sted, sier jourhavende jurist Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

- Det er flere som skal ha vært i samme området, men vi tror ikke det finnes direkte vitner til knivstikkinga, sier Haave.

Politiet sperret av flere steder både på Frøya og Hitra i forbindelse med etterforskninga. Etterforskningsleder Per Christian Stokke sa i går til lokalavisa Hitra-Frøya at mannen som ble skadet, nå er utskrevet fra sykehus.

- Det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår, blant annet flere vitner som skal i avhør. Vi fortsetter med samme trykk både i dag og i morgen, sa Stokke.

Søndag ettermiddag arresterte politiet og etterhvert siktet en mann for befatning med saken. Han skal være i bekjentskapskretsen til den fornærmede. Mandag ettermiddag var mannen ifølge Stokke i avhør.

Jourhavende Aage Sliper Midling ønsker overfor Adresseavisen ikke å si hva vedkommende har forklart eller om han har erkjent noen befatning med hendelsen. Han har fått oppnevnt en forsvarer. Advokat Linn Haug Holm hadde på tidspunktet avisa kontaktet henne ennå ikke fått pratet med sin klient.

- Ut fra det jeg har lest av avhørene, erkjenner han ikke straffskyld, sier hun til Adresseavisen.

Det var søndag morgen politiet og helsepersonell rykket ut da en skadet mann ble funnet på asfalten utenfor Frøya taxi. Det var drosjesjåfør Gunnar Egil Kvernø i Frøya taxi som varslet nødetatene om at en mann virket betydelig skadet. Kvernøs taxibil sto parkert på Sistranda da en annen bil trillet inn i hans.